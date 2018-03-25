5 yılda 11 ev değiştirdi

; 23 / 12 17 / 9 13 / 4 13 / 2 16 / 5 16 / 8 15 / 5 19 / 12 9 / 0 16 / 11 20 / 9 13 / 6 12 / 5 20 / 4 11 / 2 14 / 5 16 / 4 11 / 3 12 / 3 14 / 4 16 / 6 13 / 7 15 / 3 14 / 4 17 / 7 19 / 4 15 / 6 9 / 2 16 / 4 15 / 4 11 / 2 14 / 4 16 / 7 13 / 8 13 / 5 14 / 7 19 / 11 19 / 7 13 / 4 12 / 5 19 / 12 16 / 9 15 / 7 16 / 4 11 / 1 12 / 0 15 / 1 16 / 6 8 / 1 13 / 2 17 / 10 14 / 7 16 / 7 13 / 5 18 / 7 17 / 10 16 / 9 21 / 13 14 / 4 14 / 4 12 / 3 16 / 4 13 / 7 18 / 10 15 / 10 15 / 6 13 / 7 18 / 7 9 / 4 14 / 2 19 / 8 15 / 10 11 / 2 16 / 8 14 / 9 17 / 2 12 / 3 12 / 3 13 / 6 11 / 0 10 / 4 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Sevilen popçu İrem Derici, önceki akşam Moi Sahne'de konser verdi. Haziran'da yeni albümünü çıkaracak olan şarkıcı, konser öncesinde soruları yanıtladı. İşine yatırım yapmayı sevdiğini ve hâlâ bir evi olmadığını söyleyen Derici "5 yılda 11 ev değiştirdim. Ruhum seferi. O yüzden aynı evde bir ömür geçiremem" diye konuştu.
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