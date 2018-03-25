5 yılda 11 ev değiştirdi

Sevilen popçu İrem Derici, önceki akşam Moi Sahne'de konser verdi. Haziran'da yeni albümünü çıkaracak olan şarkıcı, konser öncesinde soruları yanıtladı. İşine yatırım yapmayı sevdiğini ve hâlâ bir evi olmadığını söyleyen Derici "5 yılda 11 ev değiştirdim. Ruhum seferi. O yüzden aynı evde bir ömür geçiremem" diye konuştu.