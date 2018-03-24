;
Yol Durumu
  1. Kendini övdü
  2. Çöl aslanı!

Uyku öncesi

Uyku öncesi İtfaiyeci Sam
Mutlu aile yaşantısıyla her zaman takdir toplayan Şahan Gökbakar, önceki akşam yine sevenlerini gülümsetti. Son filmi 'Kayhan' ile gişede yüzü gülmeyen Gökbakar, teselliyi ailesinde buldu. Yemek sonrası oğlu Efe ile tv keyfi yapan Gökbakar, bir pozunu paylaştı.
Ünlü komedyen, fotoğrafının altına ise "Günün en güzel saati. Yemek sonrası, uyku öncesi Selin, Elo'şu uyuturken Efoli ile İtfaiyeci Sam izlemek" notu düştü. Şahan'ın bu pozuna "Gözün açık olsun, Efoli seni uyutmasın dikkatli ol" esprileri yapıldı.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar