Uyku öncesi İtfaiyeci Sam

Mutlu aile yaşantısıyla her zaman takdir toplayan ŞahanGökbakar, önceki akşam yine sevenlerini gülümsetti. Son filmi 'Kayhan' ile gişede yüzü gülmeyen Gökbakar, teselliyi ailesinde buldu. Yemek sonrası oğlu Efe ile tv keyfi yapan Gökbakar, bir pozunu paylaştı. Ünlü komedyen, fotoğrafının altına ise "Günün en güzelsaati. Yemek sonrası, uykuöncesi Selin, Elo'şu uyuturkenEfoli ile İtfaiyeci Samizlemek" notu düştü. Şahan'ın bu pozuna "Gözün açık olsun,Efoli seni uyutmasın dikkatliol" esprileri yapıldı.
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