Samyeli kaybetti

Türkiye İstatistik Kurumu, "2013 yılı Hanehalkı Bütçe Anketi" kapsamında Samyeli'nin adresi örnek hane olarak seçildi. TÜİK anketörleri 27 Eylül- 8 Ekim 2013 tarihleri arasında Samyeli ile telefonla iletişime geçti ve 3 kez evini ziyaret etti. Ancak Samyeli, tüm talepleri geri çevirdi. Samyeli'ne 5429 sayılı Kanun'un 54. maddesi gereğince 923 lira cezası verildi. Samyeli de para cezasının iptali için mahkemeye başvurdu. Mahkeme de cezayı ödemesine hükmetti. Bunun üzerine Samyeli, Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu. AYM de, Anayasa'nın 20. maddesi kapsamında inceledi ve Samyeli'nin Anayasa'nın 20. maddesinde tanımlanan özel hayata saygı hakkının ihlal edilmediğine karar verdi. Samyeli para cezasını ödeyecek.
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