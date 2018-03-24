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Samyeli kaybetti

Oyuncu , ’in ’ne geçerli bir mazeret olmaksızın katılmadı. 923 lira para cezası kesilince, son umut olarak mahkemesine başvuran Samyeli’ye, ‘Parayı öde’ cevabı çıktı

Samyeli kaybetti
Türkiye İstatistik Kurumu, "2013 yılı " kapsamında Samyeli'nin adresi örnek hane olarak seçildi. anketörleri 27 Eylül- 8 Ekim 2013 tarihleri arasında Samyeli ile telefonla iletişime geçti ve 3 kez evini ziyaret etti. Ancak Samyeli, tüm talepleri geri çevirdi. Samyeli'ne 5429 sayılı Kanun'un 54. maddesi gereğince 923 lira cezası verildi. Samyeli de para cezasının iptali için mahkemeye başvurdu. Mahkeme de cezayı ödemesine hükmetti. Bunun üzerine Samyeli, Mahkemesine başvuruda bulundu. AYM de, Anayasa'nın 20. maddesi kapsamında inceledi ve Samyeli'nin Anayasa'nın 20. maddesinde tanımlanan özel hayata saygı hakkının ihlal edilmediğine karar verdi. Samyeli para cezasını ödeyecek.
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