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Öncelik kozmetik

Öncelik kozmetik
Oyuncu çift Hande Soral ile İsmail Demirci, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Geçtiğimiz günlerde bir kozmetik firmasının marka elçisi olan Soral şu anda tamamen bu işle ilgilendiğini ve yakında yeni reklam çekeceğini söyledi.
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