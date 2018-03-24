Terzisinden korumasına birçok kişiye borcu olduğu konuşulan Hadise’yle ilgili şok iddia! Bodrum’da açtığı plajın mülk sahibi, şarkıcıya icra gönderdi.. Ancak Hadise’nin Türkiye’de parası ve mal varlığı olmadığı ortaya çıktı
Yıllar önce cebini Türkiye'de doldurmasına rağmen vergisini doğup büyüdüğüBelçika'ya ödediği konuşulan Hadise, bu iddiaları yalanlamıştı. Ancak şarkıcıyla ilgili ortaya atılan yeni iddialar Hadise Açıkgöz'ünsoyadının hakkınıverdiğini ortaya koydu. Geçen aylarda bodyguard'ı tarafından "Paramı ödemedi" suçlamasıyla karşı karşıya kalan şarkıcının, teknik ekibine de 700 bin TL'likmalzeme aldırdığı ve bu parayı ödemediği iddia edilmişti. Hadise'nin terzisi de "Bana 6 bin liralık borcunuödemedi" diyerek isyan etmişti. Bu iddialar karşısında sessiz kalan seksi popçunun başı şimdi de Bodrum'da işletmesini aldığı 'La Plaj' isimli beach club'ün mülk sahibiyle dertte.
HESAPLARINDA HACİZ VAR! Duymayan Kalmasın'a göre popçu, 2 yıl işletmeciliğini yaptığı plajın mülk sahibine olan 1 milyon 900 binliralık borcunu ödemedi. Taraflar alacak-verecek yüzünde mahkemelik oldu. Bunun üzerine Hadise, borcun 1milyon liralık kısmını ödedi. Hadise'den 900 bin lira alacağıkalan mülk sahibi, icra işlemleri için mahkemeye başvurduğunda ise şoke oldu. Konser başına 150 bin lira alan şarkıcının Türkiye'de herhangibir mal varlığının olmadığı hatta banka hesaplarının hacizlernedeniyle boş olduğu ortaya çıktı. Bu durum ise şimdilerde kardeşleriyle ABD'de olan Hadise için "Yavergisini ödememek için üzerinegayrimenkul almayıp uyanıklıkyapıyor ya da ünlü şarkıcı maddiolarak zorda" yorumları yaptırdı. Öte yandan Hadise, iddia ile ilgili açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, "İşlettiğim iddia edilen bu plajla ilgili olarak ise borçlarımı ödemediğime, hakkımda icra takibi yapıldığına dair haberler tamamen gerçeğe aykırıdır. O plajla, herhangi bir bağlantım yoktur" dedi.
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