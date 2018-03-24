;
Yol Durumu
  1. Mis gibi sipariş
  2. Ece isyanda

'den alacaklılara sıfır tolerans

Terzisinden korumasına birçok kişiye borcu olduğu konuşulan ’yle ilgili şok iddia! ’da açtığı plajın mülk sahibi, şarkıcıya icra gönderdi.. Ancak Hadise’nin ’de parası ve mal varlığı olmadığı ortaya çıktı

Hadiseden alacaklılara sıfır tolerans
Yıllar önce cebini 'de doldurmasına rağmen vergisini doğup büyüdüğü Belçika'ya ödediği konuşulan Hadise, bu iddiaları yalanlamıştı. Ancak şarkıcıyla ilgili ortaya atılan yeni iddialar Hadise Açıkgöz'ün soyadının hakkını verdiğini ortaya koydu. Geçen aylarda bodyguard'ı tarafından "Paramı ödemedi" suçlamasıyla karşı karşıya kalan şarkıcının, teknik ekibine de 700 bin TL'lik malzeme aldırdığı ve bu parayı ödemediği iddia edilmişti. 'nin terzisi de "Bana 6 bin liralık borcunu ödemedi" diyerek isyan etmişti. Bu iddialar karşısında sessiz kalan seksi popçunun başı şimdi de 'da işletmesini aldığı 'La Plaj' isimli beach club'ün mülk sahibiyle dertte.


HESAPLARINDA HACİZ VAR!
Duymayan Kalmasın'a göre popçu, 2 yıl işletmeciliğini yaptığı plajın mülk sahibine olan 1 milyon 900 bin liralık borcunu ödemedi. Taraflar alacak-verecek yüzünde mahkemelik oldu. Bunun üzerine Hadise, borcun 1 milyon liralık kısmını ödedi. Hadise'den 900 bin lira alacağı kalan mülk sahibi, icra işlemleri için mahkemeye başvurduğunda ise şoke oldu. Konser başına 150 bin lira alan şarkıcının Türkiye'de herhangi bir mal varlığının olmadığı hatta banka hesaplarının hacizler nedeniyle boş olduğu ortaya çıktı. Bu durum ise şimdilerde kardeşleriyle ABD'de olan Hadise için "Ya vergisini ödememek için üzerine gayrimenkul almayıp uyanıklık yapıyor ya da ünlü şarkıcı maddi olarak zorda" yorumları yaptırdı. Öte yandan Hadise, iddia ile ilgili açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, "İşlettiğim iddia edilen bu plajla ilgili olarak ise borçlarımı ödemediğime, hakkımda icra takibi yapıldığına dair haberler tamamen gerçeğe aykırıdır. O plajla, herhangi bir bağlantım yoktur" dedi.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar