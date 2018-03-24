;
Yol Durumu
  1. Uyku öncesi İtfaiyeci Sam
  2. Ailenin meleği Adriana

Çöl aslanı!

, adrenalin tutkusunu tatile de yansıttı. Yakışıklı oyuncu, Mayıs’ta Ürdün’e gidecek. Çölün ortasında kalacak olan Tatlıtuğ, vahşi yaşamı yakından görecek

Çöl aslanı!
Ekstrem sporlara olan tutkusuyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, konu tatil olunca da tercihini adrenalinden yana kullandı... Profesyonel dalgıç olan, kaptanlık ehliyeti bulunan, motosiklet sevdasıyla bilinen ve son olarak da kendisine aldığı go-kart aracıyla yarışlara hazırlanan yakışıklı oyuncu, Mayıs ayı için kendisine ilginç bir tatil rotası belirledi. Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve bir grup arkadaşıyla Ürdün'deki Ram Vadisi'nin yolunu tutacak. Ünlü oyuncu, UNESCO'nun Dünya Mirasları Listesi'nde bulunan vadide çölün ortasında dizayn edilen ve çadırı andıran evlerde kalacak. Geceliği 650 lira olan 'Sun City Camp' adlı tesiste konaklayacak olan , burada vahşi yaşamı da yakından görme fırsatı bulacak. Ürdün tatilinde kamp hayatı yaşayıp çölde safari de yapacak olan Kıvanç Tatlıtuğ, ardından da Kızıldeniz'e giderek tutkunu olduğu denizaltının eşsiz güzelliklerini görecek...


Vadideki bu çadırı andıran kamp alanında kalacak olan Kıvanç Tatlıtuğ, Ürdün tatilinde adrenalin dolu anlar yaşayacak.


​Tatlıtuğ'a Ürdün tatilinde eşi ve bir grup arkadaşı da eşlik edecek.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar