Çöl aslanı!

Ekstrem sporlara olan tutkusuyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, konu tatil olunca da tercihini adrenalinden yana kullandı... Profesyonel dalgıç olan, kaptanlık ehliyeti bulunan, motosiklet sevdasıyla bilinen ve son olarak da kendisine aldığı go-kart aracıylayarışlara hazırlanan yakışıklı oyuncu, Mayıs ayı için kendisine ilginç bir tatil rotası belirledi. Kıvanç Tatlıtuğ,eşi Başak Dizer ve bir grup arkadaşıyla Ürdün'deki RamVadisi'nin yolunu tutacak. Ünlü oyuncu, UNESCO'nunDünya Mirasları Listesi'nde bulunan vadide çölünortasında dizayn edilenve çadırı andıran evlerde kalacak. Geceliği 650 lira olan 'Sun City Camp' adlı tesiste konaklayacak olan Kıvanç Tatlıtuğ, burada vahşi yaşamı da yakındangörme fırsatı bulacak. Ürdün tatilinde kamp hayatı yaşayıp çölde safari de yapacak olan Kıvanç Tatlıtuğ, ardından daKızıldeniz'e giderek tutkunu olduğu denizaltının eşsiz güzelliklerini görecek...
Vadideki bu çadırı andıran kamp alanında kalacak olan Kıvanç Tatlıtuğ, Ürdün tatilinde adrenalin dolu anlar yaşayacak.
Tatlıtuğ'a Ürdün tatilinde eşi Başak Dizer ve bir grup arkadaşı da eşlik edecek.
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