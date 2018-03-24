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Ailenin meleği Adriana

, aşkı ’ya övgü yağdırdı. Ünlü yazar, ‘Adriana, tedavi gören annemin elini öptü. Sürekli telefon açarak ona destek oluyor’ dedi...

Ailenin meleği Adriana
Yazar Metin Hara, Kral FM'de Mehmet'in Gezegeni programına konuk oldu. Ünlü yazar, sevgilisi Adriana Lima hakkında merak edilen soruları cevapladı. Annesinin 5 kez babasının da 1 kez kanser geçirdiğini söyleyen Hara, sevgilisinin, tedavisi devam eden annesine büyük destek olduğunu söyledi. , şunları söyledi:
"Adriana, annemin elini öptü. Onu sürekli Amerika'dan arıyor ve bu süreçte destek oluyor. Bizim adımıza her şey çok keyifli." Metin Hara, Lima'yla ilişkilerinin kurgu olduğu ve kitabının lansmanını yaptığı yönündeki iddialara da "Kitabım çıkalı 3 buçuk sene olmuştu. Diğeri de bir buçuk sene önce çıktı. Hangi kitabın lansmanı?" cevabını verdi.

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