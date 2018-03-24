Ailenin meleği Adriana

Yazar Metin Hara, KralFM'de Mehmet'in Gezegeniprogramına konuk oldu. Ünlüyazar, sevgilisi Adriana Limahakkında merak edilen sorularıcevapladı. Annesinin 5 kezbabasının da 1 kez kansergeçirdiğini söyleyen Hara,sevgilisinin, tedavisi devameden annesine büyük destekolduğunu söyledi. Metin Hara,şunları söyledi: "Adriana, annemin eliniöptü. Onu sürekli Amerika'danarıyor ve bu süreçte destekoluyor. Bizim adımıza herşey çok keyifli." Metin Hara,Lima'yla ilişkilerinin kurguolduğu ve kitabının lansmanınıyaptığı yönündeki iddialara da"Kitabım çıkalı 3 buçuk seneolmuştu. Diğeri de bir buçuksene önce çıktı. Hangi kitabınlansmanı?" cevabını verdi.
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