Tektaş değil kaya!

Lüks yaşantısını her daim gözler önüne seren Süreyya Yalçın, önceki gün de dev tektaşıyla havasını attı. Eşi Ozan Baran'la ABD'de yaşayan ikoncan, Miami'den fotoğrafını paylaştı. Kollarını bileziklerledonatan Yalçın, şıklığına parmağındaki devasa tektaşıylaaltın vuruş yaptı. Merhum babasından 4 milyar dolarlık(yaklaşık 16 milyar lira) servet kalan ikoncanın paylaştığı bu kare "Tektaşdeğil kaya", "Süreyya,servetinielindetaşıyor" gibi esprili yorumlar yaptırdı.
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