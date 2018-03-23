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Tektaş değil kaya!

Tektaş değil kaya!
Lüks yaşantısını her daim gözler önüne seren Süreyya Yalçın, önceki gün de dev tektaşıyla havasını attı. Eşi Ozan Baran'la ABD'de yaşayan ikoncan, Miami'den fotoğrafını paylaştı. Kollarını bileziklerle donatan Yalçın, şıklığına parmağındaki devasa tektaşıyla altın vuruş yaptı. Merhum babasından 4 milyar dolarlık (yaklaşık 16 milyar lira) servet kalan ikoncanın paylaştığı bu kare "Tektaş değil kaya", "Süreyya, servetini elinde taşıyor" gibi esprili yorumlar yaptırdı.

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