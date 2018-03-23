Hollanda operasyonu

Başarılı oyuncu Ozan Güven'in başı, hemen hemen her erkeğin ileri yaşlarda yaşadığı saç dökülmesi sorunuyla dertte. Aşırıstresten dolayısaçları dökülen 42yaşındaki oyuncu, bu soruna çare bulmak için iddiaya göre önümüzdeki günlerde soluğu Hollanda'da alacak. Rotterdam'daki bir klinikte tedavi görüp saç ektireceği konuşulan Güven'in geçtiğimiz günlerde final yapan dizisi boyunca da topic (kelliği gizleyen toz saç ürünü) kullandığı öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.