Hollanda operasyonu

Başarılı oyuncu Ozan Güven'in başı, hemen hemen her erkeğin ileri yaşlarda yaşadığı saç dökülmesi sorunuyla dertte. Aşırı stresten dolayı saçları dökülen 42 yaşındaki oyuncu, bu soruna çare bulmak için iddiaya göre önümüzdeki günlerde soluğu Hollanda'da alacak. Rotterdam'daki bir klinikte tedavi görüp saç ektireceği konuşulan Güven'in geçtiğimiz günlerde final yapan dizisi boyunca da topic (kelliği gizleyen toz saç ürünü) kullandığı öğrenildi.



Doğan SAVAŞ