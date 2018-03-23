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  1. 46’lık lolita
  2. Yalnızlığa sarıldı!

Cennet pozu

Cennet pozu
Geçtiğimiz günlerde Tayland'a giden Özge Gürel ile sevgilisi Serkan Çayoğlu'nun aşk tatili sürüyor. Önceki gün Phi Phi Adaları'na giden oyuncu çift, turkuaz rengi denizi arkalarına alıp selfie çekti. Çayoğlu, paylaşımına da "Burası cennet" notu düştü.
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