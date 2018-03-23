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’dan güzel moral

Ayla’dan güzel moral
Gişede rekor kıran 'Ayla' filmi, önceki gün Down Sendromlu bireylerle buluştu. 'Dünya Down Sendromlular Günü' kapsamında Eyüp Park AVM'de düzenlenen etkinlikte filmin yapımcısı Mustafa Uslu, eşi Sinem Öztürk Uslu ve oyuncular da hazır bulundu. Filmi, çocuklarla izleyen ekip, sergiledikleri sıcakkanlı tavırlarıyla etkinlikteki herkesin gönlünü bir kez daha fethetti...
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