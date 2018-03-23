Ayla’dan güzel moral

Gişede rekor kıran 'Ayla' filmi, önceki gün DownSendromlu bireylerle buluştu. 'Dünya DownSendromlular Günü' kapsamında Eyüp Park AVM'de düzenlenen etkinlikte filminyapımcısı MustafaUslu, eşi Sinem ÖztürkUslu ve oyuncular da hazır bulundu. Filmi, Down Sendromlu çocuklarla izleyen ekip, sergiledikleri sıcakkanlı tavırlarıyla etkinlikteki herkesin gönlünü bir kez daha fethetti...
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