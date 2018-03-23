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46’lık lolita

2 çocuk annesi , önceki akşam sergilediği dans şovuyla gençlere yine taş çıkardı.

46’lık lolita

Bu yıl 4. kez düzenlenen Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri, önceki akşam sahiplerini buldu. Raffles İstanbul'da gerçekleştirilen törene ünlü haber spikeri Defne Samyeli damga vurdu. Gecenin sunuculuğunu üstlenen 46 yaşındaki Samyeli, şarkıları ve danslarıyla da büyük beğeni topladı.



Havada taklalar attı Bir erkek dansçının havada taklalar attırdığı Samyeli, performansıyla ayakta alkışlandı. Ünlü isimlerin akın ettiği törende atv'nin sevilen dizisi 'Aşk ve Mavi'ni başarılı oyuncusu Burcu Kıratlı da 'En Güzel Saç' ödülüne layık görüldü.



Başarılı oyuncu Kıratlı, gecede şıklığıyla bakışları üzerinde topladı.

Doğan SAVAŞ

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