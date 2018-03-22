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Yersiz espri

Sürekli skandallarla gündeme gelen , kantarın topuzunu kaçırdı. Cumbul, ’un önceki ve sonraki hallerinin fotoğraflarının asılı olduğu tuvaletlerin önünde paylaşım yapıp haddini aştı

Yersiz espri
Geçtiğimiz yıl Adana Film Festivali'nde 'En İyi Yönetmen' ödülünü kazanan Semih Kaplanoğlu'nun elini sıkmayarak olay yaratan Meltem Cumbul, yeni bir skandalla gündemde… Cumbul, önceki gün İstanbul'daki bir mekanın erkek ve kadın tuvaletlerinde asılı Bülent Ersoy'un önceki ve sonraki halinin fotoğraflarını instagram'da paylaştı.



Ünlü oyuncu, çirkin tavrıyla takipçilerinin tepkisini çekti. Kapılara Diva'dan izin alınmadan asılan fotoğrafları espri malzemesi yapan Cumbul, Ersoy hayranları tarafından topa tutuldu.

DİVA'DAN DAVA GELECEK...



'la ilgili haddini aşan çirkin espri sonrası ünlü sanatçının hayranları Cumbul'a "Bu yaptığın Türk Sanat Müziği'nin Diva'sına saygısızlık" diye tepki gösterdi. Ayrıca Diva'nın hayranları, ünlü sanatçıya yaptığı ayıpla sosyal medyaya damga vuran Meltem Cumbul'un Ersoy'dan özür dilemesi gerektiğini belirtti. Bu arada daha önce de bazı mekanların ve bir gece kulübünün tuvaletinde erkek ve kadın hallerinin fotoğraflarının kullanılmasından dolayı mekana dava açan usta sanatçının, Cumbul'a da dava açacağı tahmin ediliyor...
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