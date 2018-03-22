Yasak delici

Geçtiğimiz ay trafik çevirmesinde alkollü olduğu gerekçesiyle ehliyetine el konulan ElizSakuçoğlu, önceki gün yine kuralları çiğnedi. Bebek'te arkadaşlarıyla sohbete dalan güzel stil danışmanının, arabasını park yasak yere bıraktığı görüldü.
Ancak gerçek sonradanortaya çıktı. Bu kez suçu işleyen Sakuçoğlu değil yeni tuttuğu makam şoförüydü. Arabasının yasak yerde park edildiğinden habersiz olan Sakuçoğlu ise güzel havanın tadını çıkardı.
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