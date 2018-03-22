;
Yol Durumu
  1. Düşünceli Kenan
  2. Anlamlı konser

Yasak delici

Yasak delici
Geçtiğimiz ay trafik çevirmesinde alkollü olduğu gerekçesiyle ehliyetine el konulan Eliz Sakuçoğlu, önceki gün yine kuralları çiğnedi. Bebek'te arkadaşlarıyla sohbete dalan güzel stil danışmanının, arabasını park yasak yere bıraktığı görüldü.



Ancak gerçek sonradan ortaya çıktı. Bu kez suçu işleyen Sakuçoğlu değil yeni tuttuğu makam şoförüydü. Arabasının yasak yerde park edildiğinden habersiz olan Sakuçoğlu ise güzel havanın tadını çıkardı.

Aydın HAMZA
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar