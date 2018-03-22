Utangaç kemal

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Görüntülendiklerini fark eden Yağtu, "Kemal utanıyor" diyerek gazetecilerden uzaklaşmalarını rica etti.
Aydın HAMZA
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