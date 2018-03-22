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Utangaç kemal

Utangaç kemal
Ahu Yağtu, oğlu Kemal'le önceki gün çocukluğuna döndü. Oyuncu, 5 buçuk yaşındaki oğluyla Bebek Parkı'nda güneşli havanın tadını çıkardı. Yağtu, Kemal'le oyunlar oynadı.



Görüntülendiklerini fark eden Yağtu, "Kemal utanıyor" diyerek gazetecilerden uzaklaşmalarını rica etti.



Aydın HAMZA
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