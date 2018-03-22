İngiltere Premier Lig takımlarından ManchesterCity'nin yıldız oyuncusu İlkay Gündoğan'a yönetimden 'aşk yasağı' geldi! 27 yaşındaki yıldız futbolcunun 2016 UkraynaGüzeli Catherine Ramos ile 4 aydır birlikte olduğunu TAKVİM ortaya çıkarmıştı.
Son dönemde başarılı performansıyla dikkat çeken İlkay Gündoğan'ın ilişkisi, İngiliz basınında da genişyer buldu. İlkay Gündoğan'ın hayatını Kiev'desürderen güzel modelle ilişkisi nedeniyle performansının etkilenebileceğini düşünen Manchester City yetkilileri, Türk yıldıza "Kendinisadecekariyerine ver" uyarısı yaptı. Bunun üzerine Türk yıldız da Catherine Ramos'la ilişkisini bitirdi ve güzel modeli instagram'datakibi de bıraktı.
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