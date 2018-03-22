;
Yol Durumu
  1. İyilik meleği Taylor
  2. Sınır ötesi aşk

Şutladı!

’yle aşkını TAKVİM’in duyurduğu ’a ’den uyarı geldi. Yıldız futbolcu da ‘Önce kariyerim’ diyerek ilişkisini noktaladı

Şutladı!
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin yıldız oyuncusu İlkay Gündoğan'a yönetimden 'aşk yasağı' geldi! 27 yaşındaki yıldız futbolcunun 2016 Ukrayna Güzeli Catherine Ramos ile 4 aydır birlikte olduğunu TAKVİM ortaya çıkarmıştı.



Son dönemde başarılı performansıyla dikkat çeken 'ın ilişkisi, İngiliz basınında da geniş yer buldu. İlkay Gündoğan'ın hayatını Kiev'de sürderen güzel modelle ilişkisi nedeniyle performansının etkilenebileceğini düşünen yetkilileri, Türk yıldıza "Kendini sadece kariyerine ver" uyarısı yaptı. Bunun üzerine Türk yıldız da Catherine Ramos'la ilişkisini bitirdi ve güzel modeli instagram'da takibi de bıraktı.

Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar