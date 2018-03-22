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Sevimli selfie

Sevimli selfie
Aşkı Özge Gürel ile geçtiğimiz hafta Tayland'a giden Serkan Çayoğlu'nun keyifli tatili sürüyor. Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan oyuncu çift, renkli tatillerinden kareleri de sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi. Çayoğlu, bir ara selfie çekerken oyuncunun kadrajına davetsiz bir misafir dahil oldu. Çayoğlu, poz verirken arkasında duran bir fil oyuncudan rol çaldı.
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