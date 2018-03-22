Pilot ve Komutan

Yakışıklı oyuncular BurakÖzçivit ile Kerem Bürsin'inbaşrolünde yer aldığı 'Can Feda'filmi için geri sayım başladı. Meraklabeklenen filmde Özçivit, sınır ötesioperasyonunda işgal ekiplerinekarşı canını ortaya koyan Özel birTim'in komutanı Yüzbaşı Alparslankarakterine hayat veriyor.
Kerem Bürsin ise aksiyon dolufilmde Jet Pilotu Yüzbaşı Onurkarakterini başarılı bir şekildecanlandırıyor. 6 Nisan'da vizyonagirecek olan ve iki eski arkadaşınvatanı omuz omuza savunmasınıanlatan 'Can Feda' senaryosuylayüreklere dokunacak!
Filme profesyonel askerlerle hazırlanan Özçivit ile Bürsin'in performansı merak ediliyor.
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