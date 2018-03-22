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Yol Durumu
  1. Hülya koca bulacak
  2. Hacker dayağı!

Pilot ve Komutan
Yakışıklı oyuncular Burak Özçivit ile Kerem Bürsin'in başrolünde yer aldığı 'Can Feda' filmi için geri sayım başladı. Merakla beklenen filmde Özçivit, sınır ötesi operasyonunda işgal ekiplerine karşı canını ortaya koyan Özel bir Tim'in komutanı Yüzbaşı Alparslan karakterine hayat veriyor.

Kerem Bürsin ise aksiyon dolu filmde Jet Pilotu Yüzbaşı Onur karakterini başarılı bir şekilde canlandırıyor. 6 Nisan'da vizyona girecek olan ve iki eski arkadaşın vatanı omuz omuza savunmasını anlatan '' senaryosuyla yüreklere dokunacak!



Filme profesyonel askerlerle hazırlanan Özçivit ile Bürsin'in performansı merak ediliyor.
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