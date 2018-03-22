İyilik meleği Taylor

Sık sık hayranlarına yaptığı jestlerle adı 'iyilik meleği'ne çıkan TaylorSwift, kuralını bozmadı. Hayranı olan evsiz bir hamile kadına ev satın alan, kendisini çok seven bir çiftibalayına gönderen, birçok minik hayranının da okul masraflarınıkarşılayan güzel şarkıcı, bu kez yakın dostu Amber Rose'unoğlu için jest yaptı.
Minik Sebastian'ın kendisinin büyük hayranı olduğunu öğrenen Taylor Swift, ona kutu içinde birmektup ve önümüzdeki günlerde vereceği konserineVIP bilet yolladı. Sebastian, bu jest karşısında havalara uçarken güzel şarkıcının daha birçok hayranına da aynı hediyeleri yolladığı ortaya çıktı.
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