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İyilik meleği Taylor

İyilik meleği Taylor
Sık sık hayranlarına yaptığı jestlerle adı 'iyilik meleği'ne çıkan Taylor Swift, kuralını bozmadı. Hayranı olan evsiz bir hamile kadına ev satın alan, kendisini çok seven bir çifti balayına gönderen, birçok minik hayranının da okul masraflarını karşılayan güzel şarkıcı, bu kez yakın dostu Amber Rose'un oğlu için jest yaptı.



Minik Sebastian'ın kendisinin büyük hayranı olduğunu öğrenen , ona kutu içinde bir mektup ve önümüzdeki günlerde vereceği konserine VIP bilet yolladı. Sebastian, bu jest karşısında havalara uçarken güzel şarkıcının daha birçok hayranına da aynı hediyeleri yolladığı ortaya çıktı.
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