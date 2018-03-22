Hayat sevgisi

Sosyetik aşkı BuğraToplusoy uğruna ABD'yeyerleşen Ceyda Ateş, boşdurmuyor. İlişkisi evlilikyolunda ilerleyen aşkıylaher gün yürüyüş, golfve bisiklete binme gibiaktiviteler yapan oyuncu,önceki gün at bindi.
Türkiye'deoyunculuğa ara veriphayatını Florida'dasürdüren Ateş, sevimli atıseverken de işadamı aşkınapoz verdi. Güzel oyuncununİngilizce 'aşk' notuylapaylaştığı bu kare binlercebeğeni aldı.
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