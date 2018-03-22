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Hayat sevgisi

Hayat sevgisi
Sosyetik aşkı Buğra Toplusoy uğruna ABD'ye yerleşen Ceyda Ateş, boş durmuyor. İlişkisi evlilik yolunda ilerleyen aşkıyla her gün yürüyüş, golf ve bisiklete binme gibi aktiviteler yapan oyuncu, önceki gün at bindi.

Türkiye'de oyunculuğa ara verip hayatını Florida'da sürdüren Ateş, sevimli atı severken de işadamı aşkına poz verdi. Güzel oyuncunun İngilizce 'aşk' notuyla paylaştığı bu kare binlerce beğeni aldı.
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