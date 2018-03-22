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Anlamlı konser

Anlamlı konser
Acıbadem Lions Kulübü, geçtiğimiz akşam Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikle kanserli çocukların yüzünü güldürdü. Kulüp Başkanı Nihal Yıldırım'ın ev sahipliğinde gerçekleşen gecede Gökhan Sezen ücretsiz sahne aldı. Geliri kanserli çocuklara bağışlanan konser sonrası gönüllü olarak sahne alan Sezen'e teşekkür plaketi takdim edildi.
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