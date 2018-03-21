Kralsın Metin

Dünyaca ünlü model Adriana Lima geçtigimiz günlerde ailesiyle tanıstırdıgı sevgilisiMetin Hara'yla bir selfie'sini paylastı. Güzel yenge, yeni kitabı için Türkiye'ye dönen Hara ile paylastıgı bu karede kendisini'kraliçe', Türkyazarı ise'kral' ilan etti. Adriana Lima, ses getiren bu paylasımına "Hayatınınbir parçasıolmaktançok minnettar ve gururluyum.Sensiz eksigim, çok yakındagörüsürüz" notunu da düstü. Brezilyalı top modelin paylastıgı bu fotograf, sadece Türkiye'de degil tümdünyadaki haber sitelerinde degenis yer buldu...
36 yaşındaki güzel model, Metin Hara ile aşkı için 'reklam' diyenlere en güzel yanıtı, instagram'da yaptığı romantik paylaşımlarla veriyor.
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