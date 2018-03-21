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Kralsın Metin

Kralsın Metin
Dünyaca ünlü model Adriana Lima geçtigimiz günlerde ailesiyle tanıstırdıgı sevgilisi Metin Hara'yla bir selfie'sini paylastı. Güzel yenge, yeni kitabı için Türkiye'ye dönen Hara ile paylastıgı bu karede kendisini 'kraliçe', Türk yazarı ise 'kral' ilan etti. , ses getiren bu paylasımına "Hayatının bir parçası olmaktan çok minnettar ve gururluyum. Sensiz eksigim, çok yakında görüsürüz" notunu da düstü. Brezilyalı top modelin paylastıgı bu fotograf, sadece Türkiye'de degil tüm dünyadaki haber sitelerinde de genis yer buldu...


36 yaşındaki güzel model, ile aşkı için 'reklam' diyenlere en güzel yanıtı, instagram'da yaptığı romantik paylaşımlarla veriyor.
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  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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