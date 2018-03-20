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Şöhret her kapıyı açmaz

'nin en ünlü jönlerinden ile eşi ’a şok! İkili, geçtiğimiz akşam ‘Yer yok’ diyerek bir mekana alınmadı.

Şöhret her kapıyı açmaz
Sanat dünyasının en popüler çiftlerinden Sinem Kobal ile eşi Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz hafta yaşadıkları bir olayla şöhretin her kapıyı açamayacağını tecrübe etti. Akşam yemeği için Reşitpaşa'daki lüks bir mekana giden ünlü çift, iddiaya göre rezervasyonları olmadığı için kapıda kaldı.

ŞAŞIRTAN CEVAP!
Lüks restorana giremediği için bozulan yakışıklı oyuncu, bir daha böyle bir şey yaşamak istemediğini mekan yetkilisine iletince aldığı cevapla şoke oldu. "İkinci kez geldiğimde böyle bir şey yaşamak istemiyorum" diyerek tepkisini gösteren İmirzalıoğlu'na restoran yetkilisinin "Üç kere de gelseniz, beş kere de gelseniz rezervasyonunuz olmadığı sürece içeri giremezsiniz efendim" dediği öğrenildi. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmayan 'nin en ünlü jönlerinden 'nun aynı mekana gidip gitmeyeceği ise merak ediliyor…

TAKVİM ÖZEL
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