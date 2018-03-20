Şöhret her kapıyı açmaz

Sanat dünyasının en popüler çiftlerinden Sinem Kobal ileeşi Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz hafta yaşadıkları bir olayla şöhretin herkapıyı açamayacağınıtecrübe etti. Akşam yemeği için Reşitpaşa'daki lüksbir mekana giden ünlü çift, iddiaya göre rezervasyonlarıolmadığı için kapıda kaldı.
ŞAŞIRTAN CEVAP! Lüks restorana giremediği için bozulan yakışıklı oyuncu, bir daha böyle bir şey yaşamak istemediğini mekan yetkilisine iletince aldığı cevapla şoke oldu. "İkincikez geldiğimde böyle birşey yaşamak istemiyorum" diyerek tepkisini gösteren İmirzalıoğlu'na restoran yetkilisinin "Üç kere degelseniz, beş kere degelseniz rezervasyonunuzolmadığı sürece içerigiremezsiniz efendim" dediği öğrenildi. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmayan Türkiye'nin en ünlü jönlerinden Kenan İmirzalıoğlu'nun aynımekana gidip gitmeyeceği ise merak ediliyor…
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