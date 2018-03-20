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Kitap bahane şov şahane

Kitap bahane şov şahane
Yılan hikayesine dönen Arda Turan aşkıyla 15 gün önce mutluluğa kavuşan Aslıhan Doğan, evlenir evlenmez döndüğü instagram'a damga vurdu.



Sosyetik güzel, 'Aslıhan Doğan Turan' adıyla açtığı hesabında dün Zeynep Selvili'nin kitabını paylaştı. Sosyetik güzelin, paylaşımında kitaptan çok Turan'ın taktığı 600 bin liralık tektaşın dikkat çekmesi, "Kitap bahane, yüzük şov şahane" dedirtti.

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