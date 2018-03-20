Kitap bahane şov şahane

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Sosyetik güzel, 'Aslıhan Doğan Turan' adıyla açtığı hesabında dün Zeynep Selvili'nin kitabını paylaştı. Sosyetik güzelin, paylaşımında kitaptan çok Turan'ın taktığı 600 bin liralık tektaşın dikkat çekmesi, "Kitap bahane, yüzük şov şahane" dedirtti.
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