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Hayat onlara güzel!

Hayat onlara güzel!
Sosyetik işadamı Hacı Sabancı ile aşkı Nazlı Kayı, spor tutkunu olup çıktı. Her gün Bebek sahilinde 10 kilometre yürüyüş yapan ünlü çift, önceki gün de bu rutininden şaşmamak için yola koyuldu...



Sabancı sevgilisini alıp Kandilli'deki yalısından lüks teknesiyle Bebek'e gitti. , spor öncesinde çekilen bu karesini de "Göreceğiz kim daha hızlı yürüyor" notuyla paylaşıp 'ya meydan okudu.
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