Hayat onlara güzel!

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Sabancı sevgilisini alıp Kandilli'deki yalısından lüks teknesiyle Bebek'e gitti. Hacı Sabancı, spor öncesinde çekilen bu karesini de "Göreceğiz kim daha hızlı yürüyor" notuyla paylaşıp Nazlı Kayı'ya meydan okudu.
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