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Gezmeyi 'Sever'iz

Gezmeyi Severiz
Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, önceki gün minik kızıyla güzel havanın tadını çıkardı. Geçtiğimiz Eylül'de dünyaya gelen küçük kızı Yeda'yı pusetine koyup yürüyüşe çıkan güzel yengenin, doğum kilolarından geriye hiçbir şey kalmadığı da gözden kaçmadı.
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