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Bu bakım çok havalı!

Bu bakım çok havalı!
Meryem Uzerli, önceki gün Berlin'deki ailesinin yanından İstanbul'a geldi. Güzel oyuncuya Alman fotoğrafçı arkadaşı Luey Nohut da eşlik etti. İkili, uçuş sırasında gözlerine salatalık dilimleri koyup bakımlarını ihmal etmedi...
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