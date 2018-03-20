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pozu

Asansör pozu
Aslı Enver ile Murat Boz, de selfie çekme modasına ayak uydurdu. 2 yıllık aşıklar, bu kareyi instagram'da paylaştı.
Bir örnek şapkalarını takıp asansör selfie'si çektiren gözde ikilinin bu pozu takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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