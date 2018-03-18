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Tatlı tanışma

Tatlı tanışma
Sosyetik mimar , yazı erken getirdi. Yasemin Hanım, önceki gün eşi Dikran Masis ve oğlu Theo ile Dubai'ye gitti. Yasemin Masis, yaklaşık 2 yaşındaki oğluyla havuzda yüzdü. Anne ile oğul ilk kez yakından gördükleri yunusları sevdi.
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