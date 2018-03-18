Papatyalı Öykü

Atv'nin fenomen dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'deki Asiye rolüyle milyonların gönlünde taht kuran Öykü Gürman, şimdilerde çok keyifli. Reyting rekortmeni dizinin çekimleri için Trabzon'da olan Gürman'ı önceki gün aşkı Fatih İçmeli ziyaret etti.
Reklamcı aşkıyla 9 aydır birlikte olan sanatçı, sevgilisinin ziyaretiyle mutluluktan havalara uçtu. Gürman, Fatih İçmeli'yle fotoğrafını Teoman'ın 'Papatya' şarkısının "Oh papatya seninle kim kalacak, ışıklar kapanınca?" sözleriyle paylaştı.
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