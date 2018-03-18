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Papatyalı Öykü

Papatyalı Öykü
Atv'nin fenomen dizisi ''deki Asiye rolüyle milyonların gönlünde taht kuran , şimdilerde çok keyifli. Reyting rekortmeni dizinin çekimleri için Trabzon'da olan Gürman'ı önceki gün aşkı Fatih İçmeli ziyaret etti.


Reklamcı aşkıyla 9 aydır birlikte olan sanatçı, sevgilisinin ziyaretiyle mutluluktan havalara uçtu. Gürman, Fatih İçmeli'yle fotoğrafını Teoman'ın 'Papatya' şarkısının "Oh papatya seninle kim kalacak, ışıklar kapanınca?" sözleriyle paylaştı.
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