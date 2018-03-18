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Love story

Uğruna yuvasını yıktığı ile 3 ay önce nişanlanan , önceki gün 45 yaşına girdi. Ünlü çift, sosyal medyada da karşılıklı ilan-ı aşk etti

Love story
Önceki akşam nişanlısı 'nin 45. yaşı şerefine Boğaz'a nazır bir mekanda kutlama organize eden , sosyal medyada da aşkına "İyi ki doğdun. Hayat arkadaşım, mucizem" diye seslendi. Kutsi de aşkına "Sen hiç kalbinin sesini karşıdan duydun mu? Ben duydum; senden geliyormuş meğer" karşılığı vererek romantikliğini konuşturdu.



Çıpa, gece boyunca aşkını öpücüklere boğdu.
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