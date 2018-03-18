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Küslük bitti

Küslük bitti
'yle ayrıldığı konuşulan , önceki akşam Bebek'teydi. Şarkıcı, aşkıyla ayrılması hatırlatılınca bindiği aracı gösterip "Onun arabasına biniyorum" diyerek küslüğün bittiğini itiraf etti.
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