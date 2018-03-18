Keyfi kaçtı

; 24 / 10 22 / 8 19 / 10 14 / -3 23 / 9 25 / 8 22 / 10 21 / 13 14 / -4 22 / 6 23 / 13 24 / 13 27 / 15 23 / 3 14 / 0 24 / 16 19 / 4 14 / 1 21 / 9 17 / 6 27 / 17 19 / 15 22 / 8 23 / 8 23 / 13 22 / 4 25 / 13 21 / 16 20 / 7 18 / 4 15 / -2 22 / 10 21 / 7 25 / 13 17 / 1 14 / -1 22 / 9 22 / 5 16 / 4 21 / 13 24 / 17 24 / 10 25 / 11 19 / 7 14 / -2 22 / 8 22 / 5 22 / 9 21 / 13 22 / 5 23 / 9 25 / 16 22 / 10 20 / 11 20 / 9 23 / 14 18 / 8 22 / 14 18 / 8 19 / 4 21 / 6 21 / 6 25 / 13 24 / 10 22 / 9 26 / 16 26 / 15 20 / 6 23 / 11 20 / 2 24 / 11 16 / 5 19 / 12 23 / 8 21 / 11 20 / 4 20 / 9 14 / -1 25 / 14 20 / 6 25 / 19 Güzel oyuncu Hande Subaşı, önceki akşam Bebek'te arkadaşlarıyla eğlendi. Subaşı'nın keyfi, eski aşkı Rıza Kocaoğlu'nun yeni sevgilisi Zeynep Bastık'la arkadaş olduğu haberi hatırlatılınca kaçtı.
Doğan SAVAŞ
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