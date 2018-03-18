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Keyfi kaçtı

Keyfi kaçtı
Güzel oyuncu Hande Subaşı, önceki akşam Bebek'te arkadaşlarıyla eğlendi. Subaşı'nın keyfi, eski aşkı Rıza Kocaoğlu'nun yeni sevgilisi Zeynep Bastık'la arkadaş olduğu haberi hatırlatılınca kaçtı.

Doğan SAVAŞ
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