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Hayaller Brad hayatlar Uğur

Hayaller Brad hayatlar Uğur
Evli işadamı Uğur Akkuş ile yaşadığı yasak aşkla tepki çeken 'nın keyfi yerinde… Önceki gün İstanbul'u ziyaret eden eski manken, 'den ayrılan 'in heykeline sarılarak verdiği poz ile de "Ebru'dan Angelina'ya nispet" esprisi yaptırdı.
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