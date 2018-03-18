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Güçler birleşti

Güçler birleşti
Düet yaptıkları 'Kıymetlim' şarkısıyla geçtiğimiz yıla damga vuran ve , önceki gün stüdyoya girdi. İkili, Serhat Tekin'in albümü için güç birliği yaptı.

Albümün çıkış şarkısı olan 'Tek Tabanca'nın aranjesini Ceceli üstlenirken, Derici de parçaya vokal yaptı. İkili, bu paylaşımla da albümün 1 Nisan'da çıkacağını duyurdu.
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