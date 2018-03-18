Güçler birleşti

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Albümün çıkış şarkısı olan 'Tek Tabanca'nın aranjesini Ceceli üstlenirken, Derici de parçaya vokal yaptı. İkili, bu paylaşımla da albümün 1 Nisan'da çıkacağını duyurdu.
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