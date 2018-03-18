;
Yol Durumu
  1. İçimiz yandı
  2. Çığlık çığlığa reklam

Gelin korkuttu!

Gelin korkuttu!
İngiltere Prensi Harry ile 19 Mayıs'ta evlenecek olan ABD'li oyuncu , yine fotoğraf krizi yaşattı. Profesyonel silahla verdiği pozlar, büyük yankı uyandırdı. Bir dizi çekimine ait olduğu öğrenilen fotoğraflarla ilgili Kraliyet Ailesi'nin ne yorum yapacağı şimdiden merak uyandırdı.

Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar