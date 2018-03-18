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Çifte kumrular

Çifte kumrular
Geçtiğimiz hafta aile arasındaki nikahla dünyaevine giren ve eşi Turan, evlendikten sonra ilk kez birlikte önceki akşam İstinyepark'ta görüntülendi. Futbolcu, araçlarına doğru giderken eşinin elini bir an bile bırakmadı.

Doğan SAVAŞ
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