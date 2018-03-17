;
Yol Durumu
  1. Uyku zamanı
  2. Hem oynadı hem söyledi

Prensesi büyüdü

Prensesi büyüdü
Önceki gün Ela için Çubuklu'daki evlerinde bir yaş günü düzenleyen , kızını kucağına alıp paylaştığı kareye şöyle yazdı: "Canım kızım Eloşum, 1 yaşında. İyi ki doğdun prensesim. Allah sağlıklı, başarılı dolu ömür versin."
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar