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Ödüllendiler

Ödüllendiler
İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'Medya Ödülleri', önceki akşam sahiplerini buldu. Gecede 'Yılın En İyi Kadın Sanatçısı' ödülünü alan İrem Derici, üzerinde Rihanna'nın fotoğrafı olan sweatshirt'ü için "Siz Rihanna'yı seversiniz ama cenazenize İrem Derici gelecek" esprisi yaptı. Gecede 'Yılın En İyi Spor Kanalı' ödülü de A Spor'a verildi.
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