Ödüllendiler

İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'Medya Ödülleri', önceki akşam sahiplerini buldu. Gecede 'Yılın Enİyi Kadın Sanatçısı' ödülünü alan İrem Derici, üzerinde Rihanna'nın fotoğrafı olan sweatshirt'ü için "Siz Rihanna'yı seversiniz ama cenazenizeİrem Derici gelecek" esprisi yaptı. Gecede 'YılınEn İyi Spor Kanalı' ödülü de A Spor'a verildi.
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