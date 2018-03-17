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Gurbette mega coşku

Gurbette mega coşku
Turkcell'in dijital müzik platformu fizy, Tarkan'la, "10" ile başlayan işbirliğini bu kez de Almanya'ya taşıyor. Megastar, turne kapsamında Mart ve Nisan aylarında; Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Rotterdam, Düsseldorf, Münih ve Hamburg'da konser verecek. , ilk sahnesinde 29 Mart 2018'de Berlin'de sevenleriyle buluşacak.
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