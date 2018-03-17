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Amine uçurdu

’li Arsenal’in önceki gün Milan’ı 3-1 yendiği maçını , en önden izledi. Güzel nişanlısının desteğiyle coşan Özil, maça damgasını vurdu

Amine uçurdu
Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'e nişanlısı Amine Gülşe'den dev destek... Aşkının her maçını tribünden izleyen Gülşe, önceki gün de Emirates tribünlerindeki yerini aldı. Maçı en önden izleyen Gülşe, ısınmak için sahaya çıkan Mesut Özil'e tezahuratlar yaptı. Bunu gören Özil de nişanlısına el sallayarak cevap verdi.


UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Milan maçını 3-1 kazanan Arsenal'de maça damga vuran isim Mesut Özil oldu. Amine'nin motivasyonuyla sahada şov yapan yıldız futbolcu, seyirciden büyük alkış topladı. Bu arada Mesut kadar Amine Gülşe de İngiliz taraftarların ilgisini çekti. Maça giden Arsenalli taraftarlar, Gülşe'yle fotoğraf çektirmek için yarışa girdi.


YENGE SAHAYA İNDİ
Maçı neredeyse sahanın içinde izleyen , nişanlısının fotoğrafını instagram hesabından paylaşıp ona başarı diledi.
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