Amine uçurdu
Mesut Özil’li Arsenal’in önceki gün Milan’ı 3-1 yendiği UEFA Avrupa Ligi maçını Amine Gülşe, en önden izledi. Güzel nişanlısının desteğiyle coşan Özil, maça damgasını vurdu
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Milan maçını 3-1 kazanan Arsenal'de maça damga vuran isim Mesut Özil oldu. Amine'nin motivasyonuyla sahada şov yapan yıldız futbolcu, seyirciden büyük alkış topladı. Bu arada Mesut kadar Amine Gülşe de İngiliz taraftarların ilgisini çekti. Maça giden Arsenalli taraftarlar, Gülşe'yle fotoğraf çektirmek için yarışa girdi.
YENGE SAHAYA İNDİ
Maçı neredeyse sahanın içinde izleyen Amine Gülşe, nişanlısının fotoğrafını instagram hesabından paylaşıp ona başarı diledi.
Etiketler: mesut özil , UEFA Avrupa Ligi , Amine Gülşe
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.