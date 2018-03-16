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Vefalı evlat

Vefalı evlat
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, meme kanseri tedavisi gören annesi Ayşegül Kaya ile önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Özel bir klinikten çıkan anne ile kız, bir restorana gitti. "Annemle yemek yememiz lazım. Şimdi konuşamam" diyen Kaya, vefalı evlat olarak yine takdir topladı.


Aydın HAMZA
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