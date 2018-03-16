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Vasat tepki!

Vasat tepki!
Eski Pınar Tezcan Özçapkın, önceki gün Akmerkez'de objektiflere yansıdı. Özensiz olduğunu düşünüp görüntü vermek istemeyen eski manken, gazetecilere "Hep böyle vasat çekiyorsunuz" diye takıldı.
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