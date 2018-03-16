Pastalı sürpriz

Başarılı oyuncular Deniz Çakır ile Derya Alabora, önceki akşam sahne öncesi tatlı bir sürprizle karşılaştı. 'Beyaz' adlı oyunla Ezop Sahne'de tiyatroseverlerin karşısına çıkan ikiliyi bir hayranı kuliste ziyaret etti.
İkili, hayranının getirdiği pastayı görünce mutlu oldu. Oyuncular, kendilerinin şeker hamurundan yapılmışmaketleriyle süslü pastayla böyle poz verdi.
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