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Pastalı sürpriz

Pastalı sürpriz
Başarılı oyuncular Deniz Çakır ile Derya Alabora, önceki akşam sahne öncesi tatlı bir sürprizle karşılaştı. 'Beyaz' adlı oyunla Ezop Sahne'de tiyatroseverlerin karşısına çıkan ikiliyi bir hayranı kuliste ziyaret etti.


İkili, hayranının getirdiği pastayı görünce mutlu oldu. Oyuncular, kendilerinin şeker hamurundan yapılmış maketleriyle süslü pastayla böyle poz verdi.
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