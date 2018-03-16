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Kurtarıcı Ceyda

Kurtarıcı Ceyda
Aşkı Buğra Toplusoy ile ABD'de yaşayan Ceyda Ateş, önceki gün bir kaplumbağanın hayatını kurtardı. Florida'da yürüyüşe çıkan oyuncu, yolda bulduğu kaplumbağayı çimenlik alana bırakıp hayvanın araç altında ezilmesini önledi.

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