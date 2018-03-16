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Gecelerde Didem

Gecelerde Didem
Modellik kariyeri için bir ayağı ABD'de olan Didem Soydan, önceki akşam 'daydı. Güzel manken, Karaköy'deki bir mekanda eğlendi. Bir arkadaşının doğum günü partisine katılan Soydan, dekoltesiyle dikkat çekti.
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