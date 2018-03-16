EDHO eğlencesi

; 21 / 11 16 / 8 13 / 2 8 / 1 11 / 3 15 / 7 12 / 2 20 / 10 7 / -1 12 / 7 21 / 10 17 / 5 14 / 6 17 / 4 6 / 0 15 / 5 12 / 6 7 / 3 12 / 0 15 / 1 19 / 7 17 / 9 14 / 3 12 / 4 18 / 6 15 / 5 17 / 5 17 / 7 12 / 7 11 / 3 5 / 1 13 / 2 16 / 7 12 / 7 9 / 3 11 / 5 18 / 11 14 / 7 14 / 0 15 / 9 20 / 10 16 / 8 15 / 4 15 / 3 7 / -1 11 / 0 11 / 4 13 / 5 16 / 6 12 / 4 16 / 10 18 / 10 15 / 5 13 / 2 13 / 6 19 / 8 13 / 9 18 / 13 17 / 3 11 / 5 11 / 4 11 / 2 13 / 8 18 / 10 12 / 10 18 / 9 12 / 8 14 / 8 13 / 7 10 / 3 17 / 9 10 / 8 15 / 8 13 / 5 12 / 10 13 / 4 13 / 2 9 / 4 17 / 9 8 / 0 14 / 7 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncuları, önceki akşam Koşuyolu'ndaki Roka Balık'ta bir araya geldi. Oktay Kaynarca'nın organize ettiği gecede tüm ekip doyasıya eğlendi. "Sabaha kadar büyük özveriyle çalıştığımız için set dışında görüşemiyoruz" diyen Kaynarca, seslendirdiği şarkılarla da büyük alkış aldı.
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