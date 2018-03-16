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eğlencesi

EDHO eğlencesi
atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncuları, önceki akşam Koşuyolu'ndaki Roka Balık'ta bir araya geldi. Oktay Kaynarca'nın organize ettiği gecede tüm ekip doyasıya eğlendi. "Sabaha kadar büyük özveriyle çalıştığımız için set dışında görüşemiyoruz" diyen Kaynarca, seslendirdiği şarkılarla da büyük alkış aldı.
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