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dünya turunda

Ayla dünya turunda
Türkiye'de vizyona girdiği dönem büyük ses getiren ve 5 buçuk milyon kişinin izlediği '' filmi, dünyayı fethedecek... Savaşın en acılı ve acımasız halinde bile Türk askerinin yaptığı iyiliği evrensel bir sevgi hikayesine dönüştürerek çok beğenilen Ayla filmi, önce Kanada'da prömiyer yapacak.
Film, yarın Kanada'nın başkenti Ottawa'da bulunan Savaş Müzesi'nde, 22 Mart'ta ise Kanada Parlamentosu'nda senatör ve milletvekillerine özel olarak gösterilecek. Ayla, 28 Mart'ta Vancouver'da, 30 Mart tarihinde ise bu kez Washington'da seçkin konuklar tarafından izlenecek.
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