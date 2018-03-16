Ayla dünya turunda

Türkiye'de vizyona girdiği dönem büyük ses getiren ve 5 buçukmilyon kişinin izlediği 'Ayla' filmi, dünyayı fethedecek... Savaşın en acılı ve acımasız halinde bile Türkaskerinin yaptığı iyiliği evrensel bir sevgi hikayesine dönüştürerek çok beğenilen Ayla filmi, önceKanada'da prömiyer yapacak. Film, yarın Kanada'nınbaşkenti Ottawa'da bulunan Savaş Müzesi'nde, 22 Mart'ta ise Kanada Parlamentosu'nda Kanada senatör ve milletvekillerine özel olarak gösterilecek. Ayla, 28 Mart'taVancouver'da, 30 Mart tarihinde ise bu kez Washington'da seçkin konuklar tarafından izlenecek.
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