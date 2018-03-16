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Akkaya mutfakta

Akkaya mutfakta
Eski manken Deniz Akkaya, podyumlardan mutfağa transfer oldu. Akkaya, dünyanca ünlü 'Blind Test' programının Türkiye'deki versiyonunun sunumunu üstlendi. Programın tanıtımı için önceki gün objektif karşısına geçen Akkaya, birbirinden renkli pozlar verdi.
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