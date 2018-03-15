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  2. Gerçek kürk tepkisi

Uyanık Şallı

41 yaşındaki Şallı, minisiyle kusursuz fiziğini gözler önüne serdi.

Uyanık Şallı
Geçtiğimiz yıl evli işadamı Uğur Akkuş ile aşk yaşamaya başlayan Ebru Şallı, eleştirilere rağmen ilişkisini sürdürüyor. 2 çocuk babası Akkuş ile önceki akşam Papermoon adlı mekanda yemek yiyen Şallı, gazetecileri atlatmak için taktik yaptı.


Resmi olarak halen evli olan sevgilisini mekanın arka kapısından gönderen ünlü sunucu, ön kapıdan çıktı. Restorana kendi aracıyla gelen Şallı, mekandan sevgilisinin aracıyla ayrıldı. Aracını arka kapıya yollayan sunucu, aşkının kaçmasını sağladı.


Doğan SAVAŞ
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