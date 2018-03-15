Uyanık Şallı

Geçtiğimiz yıl evli işadamı Uğur Akkuş ile aşkyaşamaya başlayan EbruŞallı, eleştirilere rağmen ilişkisini sürdürüyor. 2 çocukbabası Akkuş ile önceki akşam Papermoon adlı mekanda yemek yiyen Şallı, gazetecileri atlatmak için taktik yaptı.
Resmi olarak halen evli olan sevgilisini mekanın arka kapısından gönderen ünlü sunucu, ön kapıdan çıktı. Restorana kendi aracıyla gelen Şallı, mekandan sevgilisininaracıyla ayrıldı. Aracını arka kapıya yollayan sunucu, aşkının kaçmasını sağladı.
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